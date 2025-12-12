Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над семью регионами - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/pvo-2061643471.html
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над семью регионами
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над семью регионами - РИА Новости, 12.12.2025
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над семью регионами
ПВО России перехватила и уничтожила 34 украинских БПЛА над семью регионами, сообщило МО в пятницу. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:24:00+03:00
2025-12-12T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20251212/tramp-2061551449.html
россия
брянская область
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, брянская область, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Тульская область
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над семью регионами

Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над семью регионами

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ПВО России перехватила и уничтожила 34 украинских БПЛА над семью регионами, сообщило МО в пятницу.
"Двенадцатого декабря с 09.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Брянской области, восемь БПЛА - над территорией Тульской области, шесть БПЛА - над территорией Московского региона, три БПЛА - над территорией Калужской области, три БПЛА - над территорией Орловской области, два БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Владимирской области", - сказали в российской военном ведомстве.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
Вчера, 02:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала