Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над семью регионами
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над семью регионами - РИА Новости, 12.12.2025
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над семью регионами
ПВО России перехватила и уничтожила 34 украинских БПЛА над семью регионами, сообщило МО в пятницу. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:24:00+03:00
2025-12-12T13:24:00+03:00
2025-12-12T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
тульская область
россия
брянская область
тульская область
безопасность, россия, брянская область, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Тульская область
