https://ria.ru/20251212/putin-2061747550.html
Президенты России и Ирака договорились о координации по борьбе с вызовами
Президенты России и Ирака договорились о координации по борьбе с вызовами - РИА Новости, 12.12.2025
Президенты России и Ирака договорились о координации по борьбе с вызовами
Президенты Ирака и России Абдель Латыф Джамаль Рашид и Владимир Путин договорились о совместной координации для противодействия вызовам для сохранения... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T19:27:00+03:00
2025-12-12T19:27:00+03:00
2025-12-12T19:27:00+03:00
в мире
ирак
россия
ашхабад
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061741426_154:0:1539:779_1920x0_80_0_0_64493e37684ceeb27181da940b3a5896.jpg
https://ria.ru/20251212/rossija-2061744149.html
ирак
россия
ашхабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061741426_80:0:1627:1160_1920x0_80_0_0_8eaa14b449a50e4699628785f1573b6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, россия, ашхабад, владимир путин
В мире, Ирак, Россия, Ашхабад, Владимир Путин
Президенты России и Ирака договорились о координации по борьбе с вызовами
Путин и Рашид договорились о координации для сохранения глобального мира