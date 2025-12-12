Рейтинг@Mail.ru
19:27 12.12.2025
Президенты России и Ирака договорились о координации по борьбе с вызовами
Президенты России и Ирака договорились о координации по борьбе с вызовами
Президенты России и Ирака договорились о координации по борьбе с вызовами

БАГДАД, 12 дек - РИА Новости. Президенты Ирака и России Абдель Латыф Джамаль Рашид и Владимир Путин договорились о совместной координации для противодействия вызовам для сохранения глобального мира, говорится в сообщении пресс-службы иракского лидера по итогам переговоров во время форума в Ашхабаде.
"На встрече также обсуждались последние региональные и международные события в свете стремительного развития ситуации в регионе и возрастающих вызовов, связанных с безопасностью и стабильностью. Было решено продолжить консультации и совместную координацию для противодействия этим вызовам в целях сохранения международного мира и стабильности", - говорится в сообщении.
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин
Вчера, 19:06
 
