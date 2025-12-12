https://ria.ru/20251212/putin-2061743947.html
Путин пригласил президента Ирака посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил президента Ирака Абдула Латифа Рашида посетить Россию.
2025-12-12
2025-12-12T19:04:00+03:00
2025-12-12T19:19:00+03:00
Путин пригласил президента Ирака посетить Россию
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил президента Ирака Абдула Латифа Рашида посетить Россию.
Путин
и Рашид провели встречу в Ашхабаде
после участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении
.
"(Будем - ред.) Рады видеть Вас в России
. Ещё раз хочу подчеркнуть, будем считать, что это официальное приглашение", - сказал глава государства на встрече.
"У вас есть приглашение в Россию, мы всегда будем рады Вас видеть в любое удобное для вас время, по линии МИДа согласуем", - добавил он.
Кроме того, Путин отметил, что у него с Рашидом всегда есть возможность созвониться и переговорить.
"Так что будем в контакте", - подчеркнул президент, обращаясь к коллеге.
Президент Ирака
, в свою очередь, заявил о желании нанести визит в РФ, взяв с собой "большое количество министров и других представителей иракского общества", провести встречу с Путиным в ходе поездки.