Путин заявил о хороших отношениях России и Ирака
Путин заявил о хороших отношениях России и Ирака - РИА Новости, 12.12.2025
Путин заявил о хороших отношениях России и Ирака
Президент России Владимир Путин заявил о хороших отношениях России и Ирака, несмотря ни на какие бурные события в регионе, в истории отношений государств не... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T18:51:00+03:00
2025-12-12T18:51:00+03:00
2025-12-12T18:52:00+03:00
в мире
россия
ирак
владимир путин
россия
ирак
Новости
ru-RU
Путин заявил о хороших отношениях России и Ирака
Путин заявил о хороших отношениях РФ и Ирака, несмотря на бурные события региона