Путин заявил о хороших отношениях России и Ирака
18:51 12.12.2025 (обновлено: 18:52 12.12.2025)
Путин заявил о хороших отношениях России и Ирака
Президент России Владимир Путин заявил о хороших отношениях России и Ирака, несмотря ни на какие бурные события в регионе, в истории отношений государств не... РИА Новости, 12.12.2025
в мире
россия
ирак
владимир путин
россия
ирак
в мире, россия, ирак, владимир путин
В мире, Россия, Ирак, Владимир Путин
© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о хороших отношениях России и Ирака, несмотря ни на какие бурные события в регионе, в истории отношений государств не было "ни одного мрачного пятна".
"Нас связывают очень глубокие, давние отношения. И в истории этих отношений не было ни одного мрачного пятна. Несмотря ни на какие бурные события в регионе и у вас в стране у нас, как ни странно, всегда сохранялись очень хорошие отношения. Они являются такими и сегодня. В принципе, у нас хорошие отношения складываются в сфере экономики", - сказал Путин на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума на тему Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Это приведет к слому системы". О чем договорился Путин в Ашхабаде
В мире Россия Ирак Владимир Путин
 
 
