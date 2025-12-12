https://ria.ru/20251212/putin-2061736801.html
Визит Путина в Туркмению завершился
Визит президента РФ Владимира Путина в Туркмению завершен, сообщили в Кремле. РИА Новости, 12.12.2025
