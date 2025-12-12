Рейтинг@Mail.ru
Визит Путина в Туркмению завершился - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 12.12.2025 (обновлено: 18:43 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/putin-2061736801.html
Визит Путина в Туркмению завершился
Визит Путина в Туркмению завершился - РИА Новости, 12.12.2025
Визит Путина в Туркмению завершился
Визит президента РФ Владимира Путина в Туркмению завершен, сообщили в Кремле. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T18:32:00+03:00
2025-12-12T18:43:00+03:00
туркмения
россия
ашхабад
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061738736_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c85e90bffcb62309f02249af8a70bd2.jpg
https://ria.ru/20251212/putin-2061703695.html
туркмения
россия
ашхабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин покидает Туркмению
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-12-12T18:32
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061738736_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f976fc803f921748b7a62fe641a8495b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туркмения, россия, ашхабад, владимир путин, в мире
Туркмения, Россия, Ашхабад, Владимир Путин, В мире
Визит Путина в Туркмению завершился

Кремль: визит Путина в Туркмению завершен

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Туркмению завершен, сообщили в Кремле.
"Визит Владимира Путина в Туркменистан завершён", - говорится в Telegram-канале Кремля.
Сообщение сопровождает видео, на котором российский президент поднимается по трапу на борт своего самолета в аэропорту Ашхабада.
Пленарное заседание международного форума на тему Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Это приведет к слому системы". О чем договорился Путин в Ашхабаде
Вчера, 17:18
 
ТуркменияРоссияАшхабадВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала