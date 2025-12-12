https://ria.ru/20251212/putin-2061630997.html
Путин заявил о плотном контакте с Ираном по ядерной программе
Путин заявил о плотном контакте с Ираном по ядерной программе - РИА Новости, 12.12.2025
Путин заявил о плотном контакте с Ираном по ядерной программе
Москва работает в плотном контакте с Тегераном по вопросу иранской ядерной программы на площадке ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:35:00+03:00
2025-12-12T12:35:00+03:00
2025-12-12T13:36:00+03:00
в мире
иран
москва
тегеран (город)
владимир путин
масуд пезешкиан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061646515_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_1603b1099693d9123ef3890603a1a0a5.jpg
https://ria.ru/20251212/vstrechi-2061625914.html
иран
москва
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061646515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_158d393ba376a7a867683843ae67bd7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, москва, тегеран (город), владимир путин, масуд пезешкиан, оон
В мире, Иран, Москва, Тегеран (город), Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ООН
Путин заявил о плотном контакте с Ираном по ядерной программе
Путин: Москва и Тегеран работают по вопросу ядерной программы на площадке ООН