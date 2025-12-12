Рейтинг@Mail.ru
12:35 12.12.2025 (обновлено: 13:36 12.12.2025)
Путин заявил о плотном контакте с Ираном по ядерной программе
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде. 12 декабря 2025
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Москва работает в плотном контакте с Тегераном по вопросу иранской ядерной программы на площадке ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Переговоры проходят в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.
"Ну, и, конечно, мы в плотном контакте по всем ключевым международным вопросам, включая все вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Вы знаете нашу позицию, мы поддерживаем Иран в Организации Объединенных Наций", - сказал Путин.
