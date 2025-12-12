https://ria.ru/20251212/putin-2061625702.html
Путин рассказал об обсуждении сотрудничества с Ираном в области газа
Путин рассказал об обсуждении сотрудничества с Ираном в области газа - РИА Новости, 12.12.2025
Путин рассказал об обсуждении сотрудничества с Ираном в области газа
РФ и Иран обсуждают сотрудничество в области газа и электроэнергии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2025
Путин рассказал об обсуждении сотрудничества с Ираном в области газа
Путин: Россия и Иран обсуждают сотрудничество в области газа и электроэнергии