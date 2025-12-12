Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот между Ираном и Россией вырос на восемь процентов, заявил Путин
12:17 12.12.2025 (обновлено: 12:53 12.12.2025)
Товарооборот между Ираном и Россией вырос на восемь процентов, заявил Путин
Товарооборот между Ираном и Россией в прошлом году вырос на 13%, в этом году еще на 8%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2025
в мире
иран
россия
владимир путин
иран
россия
в мире, иран, россия, владимир путин
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин
Путин: товарооборот между Ираном и Россией в этом году вырос на 8%

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Товарооборот между Ираном и Россией в прошлом году вырос на 13%, в этом году еще на 8%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В прошлом году товарооборот прибавил 13%, в этом за первые три квартала ещё плюс 8", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана.
