12:16 12.12.2025 (обновлено: 12:54 12.12.2025)
Пезешкиан поблагодарил Путина за поддержку Ирана на международной площадке
Пезешкиан поблагодарил Путина за поддержку Ирана на международной площадке
иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин
Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин

Пезешкиан поблагодарил Путина за поддержку Ирана на международной площадке

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана на международной арене.
"Я хочу поблагодарить вас за ваши позиции, что вы поддерживаете наши политические позиции на международной арене", - сказал Пезешкиан на встрече с Путиным.
Россия и Иран сотрудничают в разных сферах, заявил Путин
ИранРоссияМасуд ПезешкианВладимир Путин
 
 
