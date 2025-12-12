https://ria.ru/20251212/putin-2061625399.html
Пезешкиан поблагодарил Путина за поддержку Ирана на международной площадке
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана на международной арене. РИА Новости, 12.12.2025
