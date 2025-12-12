https://ria.ru/20251212/putin-2061625309.html
Путин попросил президента Ирана передать пожелания верховному лидеру
Президент РФ Владимир Путин попросил президента Ирана Масуда Пезешкиана передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 12.12.2025
