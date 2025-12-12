Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил президента Ирана передать пожелания верховному лидеру - РИА Новости, 12.12.2025
12:16 12.12.2025 (обновлено: 12:26 12.12.2025)
Путин попросил президента Ирана передать пожелания верховному лидеру
Президент РФ Владимир Путин попросил президента Ирана Масуда Пезешкиана передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
иран
в мире
россия
владимир путин
ашхабад
масуд пезешкиан
али хаменеи
иран
россия
ашхабад
иран, в мире, россия, владимир путин, ашхабад, масуд пезешкиан, али хаменеи
Иран, В мире, Россия, Владимир Путин, Ашхабад, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи
Путин попросил президента Ирана передать пожелания верховному лидеру

Путин попросил Пезешкиана передать Хаменеи наилучшие пожелания

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил президента Ирана Масуда Пезешкиана передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
В пятницу президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, переговоры проходят в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
"В начале беседы я хотел бы вас попросить передать самые наилучшие пожелания здоровья и благополучия лидеру Ирана духовному Хаменеи", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Пезешкиан поблагодарил Путина за поддержку Ирана на международной площадке
ИранВ миреРоссияВладимир ПутинАшхабадМасуд ПезешкианАли Хаменеи
 
 
