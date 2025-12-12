АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Отношения Ирана и России развиваются весьма позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Отношения Ирана и России развиваются позитивно, заявил Путин
Отношения Ирана и России развиваются позитивно, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2025
Отношения Ирана и России развиваются позитивно, заявил Путин
Отношения Ирана и России развиваются весьма позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2025
Отношения Ирана и России развиваются позитивно, заявил Путин