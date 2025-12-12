Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом - РИА Новости, 12.12.2025
12:12 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/putin-2061624250.html
Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом
Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом - РИА Новости, 12.12.2025
Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:12:00+03:00
2025-12-12T12:12:00+03:00
в мире, туркмения, ашхабад, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, генеральная ассамблея оон, шос, оон
В мире, Туркмения, Ашхабад, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Генеральная Ассамблея ООН, ШОС, ООН
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
В предыдущий раз Путин и Пезешкиан встречались в Китае на полях саммита ШОС.
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым
В миреТуркменияАшхабадИранВладимир ПутинМасуд ПезешкианГенеральная Ассамблея ООНШОСООН
 
 
