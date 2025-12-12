Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

https://ria.ru/20251212/putin-2061624250.html
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2025
