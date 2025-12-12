Рейтинг@Mail.ru
10:24 12.12.2025 (обновлено: 10:25 12.12.2025)
Приоровский форум объединил врачей со всей страны, заявил Путин
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Всероссийского Приоровского форума, отметив, что он объединил на своей площадке представителей разных медицинских специальностей со всей страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас по случаю открытия XII Всероссийского Приоровского форума. Ваши ежегодные встречи объединяют на своей площадке представителей разных медицинских специальностей со всей страны – хирургов и онкологов, диагностов и протезистов, реабилитологов и организаторов здравоохранения. Такой комплексный междисциплинарный подход имеет важное практическое значение, позволяет на высоком экспертном уровне обсудить ключевые профессиональные проблемы, обменяться накопленным опытом, предложить новые подходы к повышению эффективности оказания медицинской помощи", - говорится в приветствии.
Президент отметил, что нынешний форум – особый, он посвящён 140-летнему юбилею Николая Николаевича Приорова – выдающегося соотечественника, талантливого учёного и врача, мужественного, сильного духом, безгранично преданного избранному делу человека. По словам президента, академик Приоров по праву считается основоположником отечественной научной школы ортопедии, и во многом благодаря его исключительному авторитету, работоспособности и энтузиазму был создан знаменитый ЦИТО, который сегодня является одним из ведущих отечественных медицинских, научно-исследовательских центров.
Путин добавил, что участники форума достойно продолжают благородные традиции милосердия и подвижничества, заложенные предшественниками, внедряют в практику передовые технологии и уникальные инженерные решения, способствуют созданию условий для жизни и самореализации людей с ограничением по здоровью.
"Особо отмечу вашу действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции. Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего", - заключил он.
