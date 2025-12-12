Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил стратегическое партнерство с Ашхабадом - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 12.12.2025 (обновлено: 09:28 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/putin-2061577589.html
Путин оценил стратегическое партнерство с Ашхабадом
Путин оценил стратегическое партнерство с Ашхабадом - РИА Новости, 12.12.2025
Путин оценил стратегическое партнерство с Ашхабадом
Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю 30-летия международного признания статуса постоянного... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:14:00+03:00
2025-12-12T09:28:00+03:00
ашхабад
россия
москва
владимир путин
сердар бердымухамедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794574206_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_68d48ef02f5229f8f5ab3dec528255eb.jpg
https://ria.ru/20251212/putin-2061575944.html
ашхабад
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794574206_317:474:2415:2048_1920x0_80_0_0_bbaaa5eee0950c89aba19cf9278e083e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ашхабад, россия, москва, владимир путин, сердар бердымухамедов
Ашхабад, Россия, Москва, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов
Путин оценил стратегическое партнерство с Ашхабадом

Путин поздравил Бердымухамедова с 30-летием признания нейтралитета Туркменистана

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю 30-летия международного признания статуса постоянного нейтралитета страны, отметив, что Москва высоко ценит отношения стратегического партнёрства с Ашхабадом.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«

"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите самые искренние поздравления по случаю 30-летия международного признания статуса постоянного нейтралитета вашей страны... Высоко ценим отношения углублённого стратегического партнёрства с Ашхабадом. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь всемерно укреплять эти отношения на благо наших дружественных народов", - говорится в телеграмме.

Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам Туркменистана – счастья и процветания.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин оценил проект Ашхабадской декларации
09:03
 
АшхабадРоссияМоскваВладимир ПутинСердар Бердымухамедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала