Путин оценил стратегическое партнерство с Ашхабадом
Путин оценил стратегическое партнерство с Ашхабадом - РИА Новости, 12.12.2025
Путин оценил стратегическое партнерство с Ашхабадом
Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю 30-летия международного признания статуса постоянного... РИА Новости, 12.12.2025
Путин оценил стратегическое партнерство с Ашхабадом
