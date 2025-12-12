Рейтинг@Mail.ru
Российские компании настроены на работу в Туркмении, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/putin-2061576889.html
Российские компании настроены на работу в Туркмении, заявил Путин
Российские компании настроены на работу в Туркмении, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2025
Российские компании настроены на работу в Туркмении, заявил Путин
Экономические связи России и Туркмении расширяются, российские компании настроены на работу в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:10:00+03:00
2025-12-12T09:10:00+03:00
россия
туркмения
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061551096_0:496:2701:2015_1920x0_80_0_0_27009e0883df99f11535aeb8e04efe50.jpg
https://ria.ru/20251210/diplomatiya-1977370849.html
россия
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061551096_0:0:2701:2027_1920x0_80_0_0_29ffa4d1877ac31403fcb4953572e790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, туркмения, владимир путин, в мире
Россия, Туркмения, Владимир Путин, В мире
Российские компании настроены на работу в Туркмении, заявил Путин

Путин заявил о расширении экономических связей России и Туркмении

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Экономические связи России и Туркмении расширяются, российские компании настроены на работу в стране, заявил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства участвует в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
"Расширяются двусторонние экономические связи… Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке", - сказал Путин в своем выступлении на форуме.
Российский лидер напомнил, что за десять месяцев месяцев этого года товарооборот России и Туркмении вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024 год.
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Межгосударственные отношения России и Туркмении
10 декабря, 16:13
 
РоссияТуркменияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала