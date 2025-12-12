https://ria.ru/20251212/putin-2061576889.html
Российские компании настроены на работу в Туркмении, заявил Путин
Экономические связи России и Туркмении расширяются, российские компании настроены на работу в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2025
