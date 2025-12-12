Путин оценил проект Ашхабадской декларации

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Россия поддерживает Ашхабадской декларации и высказанную в нем приверженность ключевым принципам международных отношений, закрепленным в уставе ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава российского государства участвует в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
"Хотел бы высоко оценить подготовленный туркменистанскими коллегами проект Ашхабадской декларации. Она призвана стать важным итогом нашей совместной работы в ходе нынешнего форума. Россия, безусловно, поддерживает этот документ и высказанную в нем твердую приверженность ключевым принципам международных отношений, которые закреплены в уставе ООН. Среди них миролюбие и невмешательство во внутренние дела других государств, уважение права стран и народов на свою модель роста, развития, на собственное мировоззрение, традиции и религию", - сказал Путин.