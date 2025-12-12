Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил внешнеполитический курс Туркмении - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/putin-2061575729.html
Путин оценил внешнеполитический курс Туркмении
Путин оценил внешнеполитический курс Туркмении - РИА Новости, 12.12.2025
Путин оценил внешнеполитический курс Туркмении
Президент России Владимир Путин отметил взвешенный внешнеполитический курс Туркменистана. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T08:59:00+03:00
2025-12-12T08:59:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061573345_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e402e81666aec3f56f2769d2a5fefd5c.jpg
https://ria.ru/20251212/putin-2061570320.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рукопожатие президентов России и Туркменистана
Рукопожатие президентов России и Туркменистана
2025-12-12T08:59
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061573345_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e5759b26b27d8e28ab392a8082fe3f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин оценил внешнеполитический курс Туркмении

Путин отметил взвешенный внешнеполитический курс Туркмении

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил взвешенный внешнеполитический курс Туркменистана.
«

"Ваша страна проводит взвешенный внешнеполитический курс, вносит существенный вклад в укрепление региональной и международной безопасности и стабильности, прилагает серьезные усилия для формирования атмосферы сотрудничества и взаимного доверия в мировых делах", - сказал Путин на форуме Международного года мира и доверия.

Президент РФ также отметил динамичный рост Туркменистана.
«

"Опираясь на богатое историческое, культурное и духовное наследие, Туркменистан динамично растет, добиваясь прогресса в различных отраслях народного хозяйства и социальной сферы", - подчеркнул Путин.

Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин приехал на форум в Ашхабаде, посвященный году мира и доверия
07:58
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала