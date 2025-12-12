https://ria.ru/20251212/putin-2061575534.html
Путин рассказал об участии в форуме Международного года мира и доверия
Путин рассказал об участии в форуме Международного года мира и доверия - РИА Новости, 12.12.2025
Путин рассказал об участии в форуме Международного года мира и доверия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рад принять участие в форуме Международного года мира и доверия в Туркменистане. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T08:58:00+03:00
2025-12-12T08:58:00+03:00
2025-12-12T09:55:00+03:00
в мире
россия
туркмения
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061584161_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1c84752f0cb8f7b3f7c77473ca43455.jpg
https://ria.ru/20251212/turkmeniya-2061574507.html
россия
туркмения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061584161_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_21bdaa72b5d04cb70b205786f6d07f22.jpg
Выступление президента России на пленарном заседании форума в Ашхабаде
Президент России в Ашхабаде выступил на пленарном заседании форума, посвящённого Международному году мира и доверия и Международному дню нейтралитета
2025-12-12T08:58
true
PT6M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, туркмения, владимир путин
В мире, Россия, Туркмения, Владимир Путин
Путин рассказал об участии в форуме Международного года мира и доверия
Путин заявил, что рад участию в форуме Международного года мира и доверия