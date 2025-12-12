Рейтинг@Mail.ru
08:58 12.12.2025 (обновлено: 09:55 12.12.2025)
Путин рассказал об участии в форуме Международного года мира и доверия
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рад принять участие в форуме Международного года мира и доверия в Туркменистане.
"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич (президент Туркмении Бердымухамедов - ред.), дамы и господа, рад принять участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана. Символично, что 12 декабря, ровно три десятилетия назад, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла резолюцию, официально закрепившую за вашим государством статус нейтрального. Этот день отмечается в Туркменистане в качестве государственного праздника", - сказал Путин на форуме Международного года мира и доверия.

Путин поздравил туркменский народ с днем нейтралитета
