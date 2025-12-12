Путин: международные проблемы должны решаться с учетом позиций всех стран

«

"Отмечу, что уходящий 2025 год, провозглашенный ООН годом мира и доверия, был ознаменован еще и юбилеем самой Организации Объединенных Наций. Созданная 80 лет назад, она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов. И что главное, находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех стран. Убеждены, именно в такой логике на принципах устава ООН, в новую эпоху многополярного мира, можно и нужно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами", - сказал Путин на форуме Международного года мира и доверия.