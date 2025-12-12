Рейтинг@Mail.ru
Россия посодействует Туркменистану в председательстве в СНГ, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 12.12.2025 (обновлено: 08:45 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/putin-2061573934.html
Россия посодействует Туркменистану в председательстве в СНГ, заявил Путин
Россия посодействует Туркменистану в председательстве в СНГ, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2025
Россия посодействует Туркменистану в председательстве в СНГ, заявил Путин
Россия окажет содействие Туркменистану в ходе его председательства в СНГ в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T08:39:00+03:00
2025-12-12T08:45:00+03:00
россия
снг
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251212/putin-2061571942.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, снг, в мире, владимир путин
Россия, СНГ, В мире, Владимир Путин
Россия посодействует Туркменистану в председательстве в СНГ, заявил Путин

Путин: РФ окажет содействие Туркменистану в ходе председательства в СНГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Россия окажет содействие Туркменистану в ходе его председательства в СНГ в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"В 2026 году Туркменистан примет председательскую вахту в СНГ. Желаю в этой связи всяческих успехов туркменистанским коллегам и хочу заверить, что российская сторона окажет все необходимое содействие", - сказал Путин на форуме Международного года мира и доверия.

Выступление президента России на пленарном заседании форума в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин рассказал об отношениях с Туркменией и роли ООН в мире
08:23
 
РоссияСНГВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала