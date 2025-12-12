https://ria.ru/20251212/putin-2061573063.html
Путин рассказал о влиянии Туркменистана в регионе
Путин рассказал о влиянии Туркменистана в регионе - РИА Новости, 12.12.2025
Путин рассказал о влиянии Туркменистана в регионе
Туркменистан пользуется заслуженным уважением и авторитетом как в Центрально-Азиатском регионе, так и во всем мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T08:35:00+03:00
2025-12-12T08:35:00+03:00
2025-12-12T08:44:00+03:00
Путин рассказал о влиянии Туркменистана в регионе
Путин: Туркменистан пользуется уважением в регионе