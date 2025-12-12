Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде

Путин рассказал о развитии отношений России и Туркмении

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Отношения Москвы и Ашхабада активно развиваются в том числе благодаря дружеским отношениям между руководством двух стран, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Действительно, с вашей подачи в свое время отношения между нашими странами развиваются в хорошем темпе и с хорошим качеством... У нас очень доверительные дружеские отношения, без всякого преувеличения", - обратился президент РФ к собеседнику.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил высокого гостя за визит в страну с целью принять участие в торжествах.

"Нам, конечно, важно ваше участие", - отметил он.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, отношения Москвы Ашхабада идут "по восходящей, неплохо складываются в вопросе экономики".

"Нацелены хорошие мероприятия, они осуществляются чисто практически в жизни", - обратил внимание председатель Народного совета, подчеркнув, что "всё идет своим чередом".

Среди отраслей, в которых сотрудничество развивается особенно интенсивно, Бердымухамедов выделил энергетику.