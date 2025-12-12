Рейтинг@Mail.ru
02:47 12.12.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Туркмении
Отношения Москвы и Ашхабада активно развиваются в том числе благодаря дружеским отношениям между руководством двух стран, отметил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 12.12.2025
туркмения, россия, москва, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, сердар бердымухамедов
Туркмения, Россия, Москва, Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, Сердар Бердымухамедов
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Отношения Москвы и Ашхабада активно развиваются в том числе благодаря дружеским отношениям между руководством двух стран, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
"Действительно, с вашей подачи в свое время отношения между нашими странами развиваются в хорошем темпе и с хорошим качеством... У нас очень доверительные дружеские отношения, без всякого преувеличения", - обратился президент РФ к собеседнику.
Путин в Туркмении передвигается на Aurus Senat
02:42
Путин выразил надежду, что побеседует днем с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил высокого гостя за визит в страну с целью принять участие в торжествах.
"Нам, конечно, важно ваше участие", - отметил он.
По словам Гурбангулы Бердымухамедова, отношения Москвы и Ашхабада идут "по восходящей, неплохо складываются в вопросе экономики".
"Нацелены хорошие мероприятия, они осуществляются чисто практически в жизни", - обратил внимание председатель Народного совета, подчеркнув, что "всё идет своим чередом".
Среди отраслей, в которых сотрудничество развивается особенно интенсивно, Бердымухамедов выделил энергетику.
"Наш уважаемый почет русскому языку", - добавил председатель Народного совета Туркмении.
Путин: принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя
02:37
 
Туркмения Россия Москва Владимир Путин Гурбангулы Бердымухамедов Сердар Бердымухамедов
 
 
