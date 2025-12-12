https://ria.ru/20251212/putin-2061551749.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Туркмении
Путин рассказал о развитии отношений России и Туркмении - РИА Новости, 12.12.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Туркмении
Отношения Москвы и Ашхабада активно развиваются в том числе благодаря дружеским отношениям между руководством двух стран, отметил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:47:00+03:00
2025-12-12T02:47:00+03:00
2025-12-12T03:03:00+03:00
туркмения
россия
москва
владимир путин
гурбангулы бердымухамедов
сердар бердымухамедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061551096_0:496:2701:2015_1920x0_80_0_0_27009e0883df99f11535aeb8e04efe50.jpg
https://ria.ru/20251212/putin-2061550838.html
https://ria.ru/20251212/put-2061550406.html
туркмения
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061551096_0:0:2701:2027_1920x0_80_0_0_29ffa4d1877ac31403fcb4953572e790.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, россия, москва, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, сердар бердымухамедов
Туркмения, Россия, Москва, Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, Сердар Бердымухамедов
Путин рассказал о развитии отношений России и Туркмении
Путин: отношения РФ и Туркмении развиваются благодаря дружбе между руководством
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Отношения Москвы и Ашхабада активно развиваются в том числе благодаря дружеским отношениям между руководством двух стран, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
"Действительно, с вашей подачи в свое время отношения между нашими странами развиваются в хорошем темпе и с хорошим качеством... У нас очень доверительные дружеские отношения, без всякого преувеличения", - обратился президент РФ
к собеседнику.
Путин
выразил надежду, что побеседует днем с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым
.
Гурбангулы Бердымухамедов
поблагодарил высокого гостя за визит в страну с целью принять участие в торжествах.
"Нам, конечно, важно ваше участие", - отметил он.
По словам Гурбангулы Бердымухамедова, отношения Москвы
и Ашхабада
идут "по восходящей, неплохо складываются в вопросе экономики".
"Нацелены хорошие мероприятия, они осуществляются чисто практически в жизни", - обратил внимание председатель Народного совета, подчеркнув, что "всё идет своим чередом".
Среди отраслей, в которых сотрудничество развивается особенно интенсивно, Бердымухамедов выделил энергетику.
"Наш уважаемый почет русскому языку", - добавил председатель Народного совета Туркмении.