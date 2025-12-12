Путин в Туркмении передвигается на Aurus Senat

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, прибывший в Туркмению, передвигается на российских лимузинах Aurus Senat.
в мире
туркмения
россия
ашхабад
владимир путин
Владимир Путин. Архивное фото