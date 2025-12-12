Рейтинг@Mail.ru
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в Ашхабаде - РИА Новости, 12.12.2025
02:40 12.12.2025 (обновлено: 02:44 12.12.2025)
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в Ашхабаде
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в Ашхабаде - РИА Новости, 12.12.2025
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в Ашхабаде
Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил президента РФ Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашхабада. РИА Новости, 12.12.2025
ашхабад
туркмения
россия
владимир путин
гурбангулы бердымухамедов
сердар бердымухамедов
ашхабад
туркмения
россия
ашхабад, туркмения, россия, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, сердар бердымухамедов
Ашхабад, Туркмения, Россия, Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, Сердар Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в Ашхабаде

Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в аэропорту Ашхабада

Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил президента РФ Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашхабада.
Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин прилетел в Ашхабад
01:51
"Поздно так! Вы не спите!" - обратился к собеседнику Путин. В Ашхабаде сейчас 04.28 (02.28 мск).
"Я не сплю, когда такие гости приезжают", - отозвался Бердымухамедов.
Он поблагодарил Путина от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и от себя лично за то, что российский лидер принял приглашение принять участие в торжествах.
После этого Путин и Бердымухамедов сделали памятное фото и направились в гостиную для двусторонней встречи.
Президент РФ Владимир Путин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин: принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя
02:37
 
АшхабадТуркменияРоссияВладимир ПутинГурбангулы БердымухамедовСердар Бердымухамедов
 
 
