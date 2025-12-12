https://ria.ru/20251212/putin-2061550690.html
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в Ашхабаде
Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил президента РФ Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашхабада. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:40:00+03:00
ашхабад
туркмения
россия
владимир путин
гурбангулы бердымухамедов
сердар бердымухамедов
ашхабад, туркмения, россия, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, сердар бердымухамедов
