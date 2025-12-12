Путин: принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

"В свое время был принят путь нейтралитета. Он себя оправдывает, потому что дает возможность с этого основания серьезного работать практически со всеми странами без конфликтов", - отметил президент РФ.