https://ria.ru/20251212/put-2061550406.html
Путин: принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя
Путин: принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя - РИА Новости, 12.12.2025
Путин: принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя
Принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:37:00+03:00
2025-12-12T02:37:00+03:00
2025-12-12T02:38:00+03:00
в мире
туркмения
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829054954_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_4b19da9995b2d1211fcdad7e9b546091.jpg
https://ria.ru/20251007/pozdravlenie-2046754040.html
https://ria.ru/20251212/putin-2061547385.html
туркмения
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829054954_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_428d85a8cb3398c51168b1a84591c1ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения, россия, москва, владимир путин
В мире, Туркмения, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин: принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя
Путин: Туркмения приняла путь нейтралитета, который оправдывает себя
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Туркмения
12 декабря празднует 30-летие провозглашения нейтралитета президент РФ
участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.
"В свое время был принят путь нейтралитета. Он себя оправдывает, потому что дает возможность с этого основания серьезного работать практически со всеми странами без конфликтов", - отметил президент РФ.
"Это для нас тоже представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе", - добавил Путин
.
Российский лидер отметил, что у Москвы
и Ашхабада
"экономические отношения развиваются во многих направлениях, есть хорошие перспективы".
Путин подчеркнул, что сотрудничество стран также необходимо для решения сообща проблем Каспийского региона, в том числе экологических.