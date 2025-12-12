Рейтинг@Mail.ru
Путин: принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя - РИА Новости, 12.12.2025
02:37 12.12.2025
Путин: принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя
Принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 12.12.2025
В мире, Туркмения, Россия, Москва, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Туркмения 12 декабря празднует 30-летие провозглашения нейтралитета президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.
"В свое время был принят путь нейтралитета. Он себя оправдывает, потому что дает возможность с этого основания серьезного работать практически со всеми странами без конфликтов", - отметил президент РФ.
"Это для нас тоже представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе", - добавил Путин.
Российский лидер отметил, что у Москвы и Ашхабада "экономические отношения развиваются во многих направлениях, есть хорошие перспективы".
Путин подчеркнул, что сотрудничество стран также необходимо для решения сообща проблем Каспийского региона, в том числе экологических.
