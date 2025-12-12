Рейтинг@Mail.ru
Пушков считает, что англосаксонский мир обречен в этническом отношении - РИА Новости, 12.12.2025
01:28 12.12.2025
Пушков считает, что англосаксонский мир обречен в этническом отношении
Пушков считает, что англосаксонский мир обречен в этническом отношении
новая зеландия
россия
алексей пушков
новая зеландия
россия
новая зеландия, россия, алексей пушков
Новая Зеландия, Россия, Алексей Пушков
Пушков считает, что англосаксонский мир обречен в этническом отношении

Пушков: англосаксонский мир обречен в этническом отношении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что англосаксонский мир исторически обречен в этническом отношении, Британия уже прошла точку невозврата, а следующая - Новая Зеландия.
"Англосаксонский мир в этническом отношении исторически обречен. Британия уже прошла точку невозврата", - написал политик в Telegram-канале.
Пушков предположил, что следующая на очереди - Новая Зеландия. По его словам, "белых там сейчас лишь 56%, а к 2028 году, как показывает перепись, они будут в меньшинстве".
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Британцы могут потерять свою страну из-за мигрантов, заявил Пушков
Вчера, 22:17
 
Новая ЗеландияРоссияАлексей Пушков
 
 
