ПСБ выделил более 50 млрд рублей ГК "ОКТО" на горнодобывающие проекты
ПСБ выделил более 50 млрд рублей ГК "ОКТО" на горнодобывающие проекты
2025-12-12T18:29:00+03:00
забайкальский край
республика саха (якутия)
ПСБ выделил более 50 млрд рублей ГК "ОКТО" на горнодобывающие проекты
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ПСБ предоставил группе компаний "ОКТО" финансирование в размере более 50 миллиардов рублей для приобретения золотодобывающих активов и месторождений в Якутии и Забайкальском крае, сообщает пресс-служба банка.
Сделка предусматривает одновременный выкуп 100% акций АО "Ново Широкинский рудник" у группы "Ареал" (ранее Highland Gold), а также активов "Восточно-европейской добывающей компании" (ВЕДК), которая осваивает золотоносные месторождения в Хангаласском и Бурустахском рудно-россыпных узлах Оймяконского улуса (Республика Саха, Якутия).
"ПСБ поддерживает развитие отечественной горнодобывающей отрасли, предоставляя финансирование для реализации масштабных индустриальных проектов. Выделение кредитного лимита в размере более 50 миллиардов рублей для ГК "ОКТО" – это вклад в укрепление минерально-сырьевой базы страны и модернизацию ключевых золотодобывающих активов", - сказал старший вице-президент ПСБ Сергей Добрин.
Он выразил уверенность, что эта сделка станет важным шагом в наращивании производственного потенциала отрасли, а сотрудничество с компанией подтвердит надежность банка как финансового партнера значимых для России промышленных инициатив, обеспечивающих долгосрочную ресурсную безопасность.