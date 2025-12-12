Рейтинг@Mail.ru
ПСБ выделил более 50 млрд рублей ГК "ОКТО" на горнодобывающие проекты
18:29 12.12.2025
ПСБ выделил более 50 млрд рублей ГК "ОКТО" на горнодобывающие проекты
ПСБ выделил более 50 млрд рублей ГК "ОКТО" на горнодобывающие проекты
забайкальский край
республика саха (якутия)
забайкальский край
республика саха (якутия)
Новости
забайкальский край, республика саха (якутия)
Забайкальский край, Республика Саха (Якутия)
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСамосвал на золотодобывающем предприятии
Самосвал на золотодобывающем предприятии. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ПСБ предоставил группе компаний "ОКТО" финансирование в размере более 50 миллиардов рублей для приобретения золотодобывающих активов и месторождений в Якутии и Забайкальском крае, сообщает пресс-служба банка.
Сделка предусматривает одновременный выкуп 100% акций АО "Ново Широкинский рудник" у группы "Ареал" (ранее Highland Gold), а также активов "Восточно-европейской добывающей компании" (ВЕДК), которая осваивает золотоносные месторождения в Хангаласском и Бурустахском рудно-россыпных узлах Оймяконского улуса (Республика Саха, Якутия).
"ПСБ поддерживает развитие отечественной горнодобывающей отрасли, предоставляя финансирование для реализации масштабных индустриальных проектов. Выделение кредитного лимита в размере более 50 миллиардов рублей для ГК "ОКТО" – это вклад в укрепление минерально-сырьевой базы страны и модернизацию ключевых золотодобывающих активов", - сказал старший вице-президент ПСБ Сергей Добрин.
Он выразил уверенность, что эта сделка станет важным шагом в наращивании производственного потенциала отрасли, а сотрудничество с компанией подтвердит надежность банка как финансового партнера значимых для России промышленных инициатив, обеспечивающих долгосрочную ресурсную безопасность.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
