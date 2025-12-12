Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

В Москве начали проверку после угроз в адрес семьи Соколовского

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Правоохранители в Москве начали проверку по факту угроз, поступающих в адрес семьи музыканта Влада Соколовского и его маленького сына, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как сообщил сам музыкант на видео, которое опубликовал в Telegram-канале, ему с супругой начали поступать угрозы о похищении их маленького сына.

"По данному факту проводится доследственная проверка", — сказал собеседник агентства.