В Москве начали проверку после угроз в адрес семьи Соколовского
03:26 12.12.2025 (обновлено: 05:50 12.12.2025)
В Москве начали проверку после угроз в адрес семьи Соколовского
В Москве начали проверку после угроз в адрес семьи Соколовского
Правоохранители в Москве начали проверку по факту угроз, поступающих в адрес семьи музыканта Влада Соколовского и его маленького сына, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2025
происшествия, москва, влад соколовский
В Москве начали проверку после угроз в адрес семьи Соколовского

© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Правоохранители в Москве начали проверку по факту угроз, поступающих в адрес семьи музыканта Влада Соколовского и его маленького сына, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как сообщил сам музыкант на видео, которое опубликовал в Telegram-канале, ему с супругой начали поступать угрозы о похищении их маленького сына.
"По данному факту проводится доследственная проверка", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по итогам будет принято процессуальное решение.
