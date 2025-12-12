Рейтинг@Mail.ru
С нижегородского экс-мэра Сорокина взыскали еще 1,4 миллиарда рублей
14:45 12.12.2025 (обновлено: 15:17 12.12.2025)
С нижегородского экс-мэра Сорокина взыскали еще 1,4 миллиарда рублей
происшествия
нижний новгород
россия
олег сорокин
генеральная прокуратура рф
нижегородская область
Новости
происшествия, нижний новгород, россия, олег сорокин, генеральная прокуратура рф, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Олег Сорокин, Генеральная прокуратура РФ, Нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек — РИА Новости. Еще 1,4 миллиарда рублей взыскала прокуратура Нижегородской области с осужденного на 10 лет колонии бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства, сообщила пресс-служба ведомства.
В начале сентября с Сорокина было взыскано свыше 1 миллиарда рублей, законность получения которых не подтверждена.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности
5 декабря, 19:31
"По результатам судебного рассмотрения суд принял решение о взыскании с ответчиков более 1,4 миллиарда рублей", - подчеркивается в сообщении.
Прокуратура установила, что бывший глава Нижнего Новгорода, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство при осуществлении хозяйственной деятельности обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Старт-Строй", в котором его супруге Эладе Нагорной принадлежали 60% доли в уставном капитале.
"Общество было задействовано в преобразовании незаконного обогащения в иные активы, а также формировании под видом чистой прибыли денежных средств, производных от извлеченного коррупционного дохода. При этом в период с 2016 года по 2022 год организацией осуществлена выплата Нагорной дивидендов", - говорится в сообщении.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Экс-губернатора Фургала приговорили к 23 годам по второму делу
3 декабря, 12:20
Прокуратура предъявила в Семеновский районный суд исковое заявление к Сорокину и Нагорной об обращении в доход государства денежных средств, законность получения которых не подтверждена.
Сорокин, который в 2010-2015 годах был мэром Нижнего Новгорода, а с 2016 по март 2018 года - заместителем председателя законодательного собрания Нижегородской области, в марте 2019 года был осужден за взяточничество и пособничество в похищении человека на 10 лет колонии строгого режима.
В августе 2023 года Нижегородский районный суд по иску Генпрокуратуры России постановил взыскать 1,5 миллиарда рублей с Сорокина и его партнеров, полученных в результате коррупционных правонарушений.
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
По делу экс-мэра Красноярска проходят 12 человек
9 декабря, 10:22
 
Заголовок открываемого материала