С нижегородского экс-мэра Сорокина взыскали еще 1,4 миллиарда рублей

"По результатам судебного рассмотрения суд принял решение о взыскании с ответчиков более 1,4 миллиарда рублей", - подчеркивается в сообщении.

"Общество было задействовано в преобразовании незаконного обогащения в иные активы, а также формировании под видом чистой прибыли денежных средств, производных от извлеченного коррупционного дохода. При этом в период с 2016 года по 2022 год организацией осуществлена выплата Нагорной дивидендов", - говорится в сообщении.