С нижегородского экс-мэра Сорокина взыскали еще 1,4 миллиарда рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек — РИА Новости. Еще 1,4 миллиарда рублей взыскала прокуратура Нижегородской области с осужденного на 10 лет колонии бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства, сообщила пресс-служба ведомства.
В начале сентября с Сорокина было взыскано свыше 1 миллиарда рублей, законность получения которых не подтверждена.
"По результатам судебного рассмотрения суд принял решение о взыскании с ответчиков более 1,4 миллиарда рублей", - подчеркивается в сообщении.
Прокуратура установила, что бывший глава Нижнего Новгорода, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство при осуществлении хозяйственной деятельности обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Старт-Строй", в котором его супруге Эладе Нагорной принадлежали 60% доли в уставном капитале.
"Общество было задействовано в преобразовании незаконного обогащения в иные активы, а также формировании под видом чистой прибыли денежных средств, производных от извлеченного коррупционного дохода. При этом в период с 2016 года по 2022 год организацией осуществлена выплата Нагорной дивидендов", - говорится в сообщении.
Прокуратура предъявила в Семеновский районный суд исковое заявление к Сорокину и Нагорной об обращении в доход государства денежных средств, законность получения которых не подтверждена.
Сорокин, который в 2010-2015 годах был мэром Нижнего Новгорода, а с 2016 по март 2018 года - заместителем председателя законодательного собрания Нижегородской области, в марте 2019 года был осужден за взяточничество и пособничество в похищении человека на 10 лет колонии строгого режима.
В августе 2023 года Нижегородский районный суд по иску Генпрокуратуры России постановил взыскать 1,5 миллиарда рублей с Сорокина и его партнеров, полученных в результате коррупционных правонарушений.
