ОК и Департамент здравоохранения Москвы откроют проект "Я выбираю здоровье" - РИА Новости, 12.12.2025
11:05 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/proekt-2061608588.html
ОК и Департамент здравоохранения Москвы откроют проект "Я выбираю здоровье"
В преддверии Нового года пользователи Одноклассников получат советы, касающиеся здоровья, и смогут внедрить в свою жизнь полезные привычки, которые помогут... РИА Новости, 12.12.2025
одноклассники
департамент здравоохранения г. москвы
здоровье
интернет
Одноклассники, Департамент здравоохранения г. Москвы, Здоровье, Интернет

ОК и Департамент здравоохранения Москвы откроют проект "Я выбираю здоровье"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года пользователи Одноклассников получат советы, касающиеся здоровья, и смогут внедрить в свою жизнь полезные привычки, которые помогут сохранить его на долгие годы.
Цель нового проекта — формирование в обществе культуры ответственного и осознанного отношения к здоровью. В официальной группе Департамента здравоохранения в ОК с 12 по 26 декабря будут появляться карточки с рекомендациями экспертов.
Пользователи узнают, почему готовиться к Новому году нужно заранее, как правильно пить воду, как готовиться к длительным зимним прогулкам, как записаться к врачу через ЕМИАС — и получат много другой полезной информации, в том числе прикладной — многие рекомендации можно сразу внедрить в повседневную жизнь.
Особое внимание в проекте уделят профилактике заболеваний — эксперты расскажут, почему важно проходить диспансеризацию и вовремя обращаться к врачам. Также пользователи получат актуальную в предновогодний сезон информацию о подготовке организма к праздникам.
"Здоровье строится на двух принципах: ежедневной заботе и своевременном контроле. Первое — это ваша рутина: движение, отдых, питание. Второе — ваша ответственность: не пропускать диспансеризацию, не игнорировать плановые визиты к врачам, не ждать, пока "само пройдет". Истинная забота — это системный подход, где профилактика и ранняя диагностика становятся такой же естественной частью жизни, как утренний кофе. Ведь для того чтобы правильно заботиться о своем здоровье, нужно знать как это делать. И об этом вам расскажут столичные врачи. Начните заботу о себе уже сегодня вместе с группой Департамента здравоохранения города Москвы", — прокомментировал Андрей Тяжельников, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники №220 ДЗМ.
В рамках проекта состоится конкурс в формате фотомарафона — десять победителей получат фитнес-трекеры, конструкторы "Моя поликлиника" и кукол-врачей. Чтобы принять участие, пользователям необходимо подписаться на группу Департамента здравоохранения Москвы в ОК, нажать на кнопку "Участвовать" в конкурсной публикации и разместить в обсуждении фотографию на тему "Я выбираю здоровье" до 19 декабря.
В течение всего проекта пользователи также смогут украсить свои аватары тематическими новогодники рамками со словами "Движение — жизнь!", "Я выбираю здоровье" и другими.
 
