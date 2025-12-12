Фицо заявил, что не поддержит военные расходы Киева на саммите ЕС

БРАТИСЛАВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что на саммите Европейского союза не поддержит ничего, что связано с военными расходами Киева, даже если бы там пришлось сидеть до Нового года.
Фицо сообщил, что в пятницу провел часовой телефонный разговор с председателем Евросовета Антониу Коштой.
"Я сказал Коште, что не поддержу ничего, даже если бы мы должны были сидеть в Брюсселе до Нового года, что вело бы к поддержке военных расходов Украины", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* по итогам разговора.
Он заявил, что готов поддерживать Украину в ее восстановлении, но на основе двусторонних договоренностей словацкого и украинского кабминов.
В четверг Фицо сообщил, что направил письмо председателю Европейского совета, где изложил позицию, которую он будет представлять на саммите Евросоюза, запланированном на 18-19 декабря в Брюсселе. Премьер Словакии заявил, что не будет поддерживать инициатив, направленных на финансирование военных расходов Украины, где требовалось бы участие Словакии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины
14 ноября, 21:39