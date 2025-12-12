https://ria.ru/20251212/pravitelstvo-2061609882.html
Правительство выделит ФРП миллиард рублей на поддержку проектов
2025-12-12T11:14:00+03:00
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Правительство РФ до конца года выделит Фонду развития промышленности (ФРП) еще почти 1 миллиард рублей на поддержку проектов, в том числе в сфере импортозамещения, следует
из сообщения пресс-службы кабмина.
"Более 966 миллионов рублей дополнительно выделено в 2025 году на реализацию различных проектов в сфере импортозамещения, а также на модернизацию и расширение производства. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что средства поступят из резервного фонда кабмина и будут направлены ФРП, предоставляющему льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.
В кабмине напомнили, что ранее в 2025 году ФРП был дополнительно докапитализирован правительством на 20 миллиардов рублей.
"Всего этот фонд поддерживает свыше 2 тысяч проектов, связанных с созданием и модернизацией импортозамещающих производств в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, электроника, химическая, медицинская, биофармацевтическая и легкая промышленность", - отмечается в сообщении.