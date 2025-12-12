Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит ФРП миллиард рублей на поддержку проектов
11:14 12.12.2025
Правительство выделит ФРП миллиард рублей на поддержку проектов
Правительство выделит ФРП миллиард рублей на поддержку проектов - РИА Новости, 12.12.2025
Правительство выделит ФРП миллиард рублей на поддержку проектов
Правительство РФ до конца года выделит Фонду развития промышленности (ФРП) еще почти 1 миллиард рублей на поддержку проектов, в том числе в сфере... РИА Новости, 12.12.2025
экономика
россия
михаил мишустин
https://ria.ru/20251124/pravitelstvo-2057070446.html
россия
Новости
ru-RU
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство выделит ФРП миллиард рублей на поддержку проектов

Правительство выделит ФРП еще 1 млрд рублей на поддержку импортозамещения

Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство РФ до конца года выделит Фонду развития промышленности (ФРП) еще почти 1 миллиард рублей на поддержку проектов, в том числе в сфере импортозамещения, следует из сообщения пресс-службы кабмина.
"Более 966 миллионов рублей дополнительно выделено в 2025 году на реализацию различных проектов в сфере импортозамещения, а также на модернизацию и расширение производства. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что средства поступят из резервного фонда кабмина и будут направлены ФРП, предоставляющему льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.
В кабмине напомнили, что ранее в 2025 году ФРП был дополнительно докапитализирован правительством на 20 миллиардов рублей.
"Всего этот фонд поддерживает свыше 2 тысяч проектов, связанных с созданием и модернизацией импортозамещающих производств в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, электроника, химическая, медицинская, биофармацевтическая и легкая промышленность", - отмечается в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 24 ноября 2025
Правительство выделит почти пять миллиардов рублей 15 организациям в ДФО
24 ноября, 10:41
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
