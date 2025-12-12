Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Никитском монастыре в Переславле-Залесском никто не пострадал
23:32 12.12.2025
При пожаре в Никитском монастыре в Переславле-Залесском никто не пострадал
Никто не пострадал при пожаре в здании братского корпуса на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2025
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Никто не пострадал при пожаре в здании братского корпуса на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель Переславской епархии.
Ранее в администрации городского округа Переславль-Залесский сообщили РИА Новости, что горит одно из зданий на территории Никитского монастыря.
"Горит здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. Пострадавших нет, угрозы перехода огня на другие здания тоже нет", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, причина пожара пока не ясна. Сначала монахи пытались потушить огонь сами, но затем вызвали пожарных, сейчас пожар тушат три пожарные машины, рассказал представитель епархии.
Никитский мужской монастырь расположен на окраине города, в северной его части, на берегу Плещеева озера. На сайте обители говорится, что это самый древний монастырь Переславля-Залесского, по некоторым данным, основанный ранее 1186 года, и один из древнейших монастырей России. Посвящён святому Никите Великомученику.
