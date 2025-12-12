При пожаре в Никитском монастыре в Переславле-Залесском никто не пострадал

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Никто не пострадал при пожаре в здании братского корпуса на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель Переславской епархии.

Ранее в администрации городского округа Переславль-Залесский сообщили РИА Новости, что горит одно из зданий на территории Никитского монастыря.

"Горит здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. Пострадавших нет, угрозы перехода огня на другие здания тоже нет", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, причина пожара пока не ясна. Сначала монахи пытались потушить огонь сами, но затем вызвали пожарных, сейчас пожар тушат три пожарные машины, рассказал представитель епархии.