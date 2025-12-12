Рейтинг@Mail.ru
В Переславле-Залесском горит одно из зданий Никитского монастыря
23:22 12.12.2025 (обновлено: 00:01 13.12.2025)
В Переславле-Залесском горит одно из зданий Никитского монастыря
В Переславле-Залесском горит одно из зданий Никитского монастыря
На территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском в Ярославской области вспыхнул пожар, сообщили РИА Новости в горадминистрации. РИА Новости, 13.12.2025
Переславль-Залесский, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Переславле-Залесском горит одно из зданий Никитского монастыря

Пожар возник в одном из зданий на территории Никитского монастыря в Переславле

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек — РИА Новости. На территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском в Ярославской области вспыхнул пожар, сообщили РИА Новости в горадминистрации.
"Горит одно из зданий на территории монастыря. Глава округа на месте, привлекли дополнительно расчет воинской части. Тушат", — сказали там.
Как рассказал РИА Новости представитель Переславской епархии, загорелось здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. Никто не пострадал.
По словам собеседника агентства, причина пожара пока неясна. Сначала монахи пытались потушить огонь сами, но затем вызвали пожарных.
Никитский мужской монастырь — древнейший в Переславле‑Залесском. По некоторым данным, его основали до 1186 года. Он расположен в северной части города на берегу Плещеева озера.
В Алексеевском монастыре Москвы огорожена территория после находки снаряда
5 сентября, 16:00
