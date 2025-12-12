В Переславле-Залесском горит одно из зданий Никитского монастыря

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек — РИА Новости. На территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском в Ярославской области вспыхнул пожар, сообщили РИА Новости в горадминистрации.

« "Горит одно из зданий на территории монастыря. Глава округа на месте, привлекли дополнительно расчет воинской части. Тушат", — сказали там.

Как рассказал РИА Новости представитель Переславской епархии, загорелось здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. Никто не пострадал.

По словам собеседника агентства, причина пожара пока неясна. Сначала монахи пытались потушить огонь сами, но затем вызвали пожарных.