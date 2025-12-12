Один пострадавший при ЧП в пермском политехе находится в тяжелом состоянии

ПЕРМЬ, 12 дек - РИА Новости. Первый пострадавший при ЧП в здании пермского политеха находится в тяжёлом состоянии, второй в удовлетворительном и готовится к выписке, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"Один на сегодняшний день находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке из больницы, второй продолжает лечение в условиях стационара и получает всю необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как тяжелое, - рассказали в ведомстве.