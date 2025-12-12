Дело подростка, напавшего на школу в Курске, передали в суд

«

"Кроме того, в этот же день подросток, находясь в непосредственной близости от школы №54 города Курска, разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля. Далее фигурант проследовал в здание указанного образовательного учреждения, где повредив стекла, совершил покушение на поджог, возгорание не произошло по независящим от него обстоятельствам", - говорится в сообщении ведомства.