Дело подростка, напавшего на школу в Курске, передали в суд

КУРСК, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело по "террористическим" статьям в отношении подростка, который с молотком и горючей смесью ворвался в школу Курска, направлено во 2-й Западный окружной военный суд, сообщили в следственном управлении СК РФ по Курской области.
В январе глава региона Александр Хинштейн сообщал, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены. На опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Курска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет)... (покушение на совершение террористического акта)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Следствием установлено, что утром 10 января текущего года, будучи участником запрещенного в Российской Федерации террористического движения, фигурант разместил в интернете файл, в котором имеются признаки призыва к совершению террористических актов и оправдания терроризма.
"Кроме того, в этот же день подросток, находясь в непосредственной близости от школы №54 города Курска, разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля. Далее фигурант проследовал в здание указанного образовательного учреждения, где повредив стекла, совершил покушение на поджог, возгорание не произошло по независящим от него обстоятельствам", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, включающая выводы судебной лингвистической экспертизы.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - добавили в следственном управлении.
