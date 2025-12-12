Рейтинг@Mail.ru
Военные Подмосковья смогут получать услуги Военно-социального центра в МФЦ
Новости Подмосковья
 
17:18 12.12.2025 (обновлено: 17:20 12.12.2025)
Военные Подмосковья смогут получать услуги Военно-социального центра в МФЦ
Военные Подмосковья смогут получать услуги Военно-социального центра в МФЦ - РИА Новости, 12.12.2025
Военные Подмосковья смогут получать услуги Военно-социального центра в МФЦ
Действующие военнослужащие и их семьи из Подмосковья теперь смогут получать услуги Военно-социального центра Минобороны РФ в МФЦ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.12.2025
Военные Подмосковья смогут получать услуги Военно-социального центра в МФЦ

В Подмосковье военные смогут получать услуги Военно-социального центра в МФЦ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Действующие военнослужащие и их семьи из Подмосковья теперь смогут получать услуги Военно-социального центра Минобороны РФ в МФЦ, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В Подмосковье действующие военнослужащие и их семьи теперь могут получать услуги Военно-социального центра Минобороны РФ в МФЦ. В их числе вопросы страхового обеспечения, поощрения при награждении, поступления ребенка без экзаменов в вузы министерства обороны и так далее - всего 17 услуг. Соответствующее соглашение подписали в рамках семинара по взаимодействию в сфере поддержки участников СВО и членов их семей, который проходит в Московской области уже второй раз", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с этого года обратиться в подмосковные МФЦ за комплексным сопровождением также могут ветераны специальной военной операции, их близкие и семьи погибших. Раньше сделать это можно было только в Госфонде "Защитники Отечества".
"Очень сложную, важную миссию выполняет Военно-социальный центр. Ведь у тех, кто проходит службу по контракту, их семей также возникает огромное количество вопросов. Но центр находится в Москве. И вот благодаря нашему взаимодействию с Министерством обороны мы сегодня формализуем отношения, которые позволят каждому военнослужащему получить ответы на эти вопросы в наших МФЦ", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в Московской области участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей предоставляются порядка 36 региональных мер поддержки: единовременные выплаты контрактникам, бесплатная реабилитация инвалидов и обеспечение средствами реабилитации, содействие в трудоустройстве, бесплатное питание детей (школьников и студентов), отдых в детском лагере "Литвиново", компенсация ЖКУ.
Среди новых мер поддержки - выплата в размере 500 тысяч рублей взамен земельных участков (Героям СВО, участникам спецоперации, награжденным орденами за заслуги в СВО, являющимися ветеранами боевых действий и жителями области). Также с этого года ветеранам на колясках, протезах, бойцам, потерявшим зрение, и семьям участников СВО с детьми-инвалидами положена ежегодная выплата в размере 24 тысяч рублей на такси.
