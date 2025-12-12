Рейтинг@Mail.ru
12.12.2025

В Подмосковье рассмотрят дело о контрабанде 300 килограммов кокаина
16:25 12.12.2025
В Подмосковье рассмотрят дело о контрабанде 300 килограммов кокаина
В Подмосковье рассмотрят дело о контрабанде 300 килограммов кокаина - РИА Новости, 12.12.2025
В Подмосковье рассмотрят дело о контрабанде 300 килограммов кокаина
Одинцовский суд Подмосковья рассмотрит дело двух иностранцев, которые собирались вывезти из России более 300 килограммов кокаина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2025
В Подмосковье рассмотрят дело о контрабанде 300 килограммов кокаина

Суд в Подмосковье рассмотрит дело о контрабанде 300 килограммов кокаина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Одинцовский суд Подмосковья рассмотрит дело двух иностранцев, которые собирались вывезти из России более 300 килограммов кокаина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"Суд начал рассмотрение уголовного дела о контрабанде более 300 килограммов кокаина организованной группой", - сказали в суде.
По версии обвинения, отметили в суде, два гражданина Молдавии под руководством неустановленного лица, готовились контрабандой вывезти из России партию кокаина массой более 312 килограммов, а затем продать его. Для этого они купили грузовой фургон и загрузили в него наркотики, замаскировав коробки под продуктовую тару.
Их поймали при попытке вывоза груза в сторону Смоленской области.
Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, части 4 статьи 229.1 (приготовление к контрабанде наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), а также по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере с использованием сети "Интернет").
Коробки из-под бананов, в которых был кокаин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ФСБ показала коробки из-под бананов, в которых пытались ввезти кокаин
