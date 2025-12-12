В Подмосковье рассмотрят дело о контрабанде 300 килограммов кокаина

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Одинцовский суд Подмосковья рассмотрит дело двух иностранцев, которые собирались вывезти из России более 300 килограммов кокаина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, части 4 статьи 229.1 (приготовление к контрабанде наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), а также по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере с использованием сети "Интернет").