https://ria.ru/20251212/podmoskove-2061700082.html
В Подмосковье рассмотрят дело о контрабанде 300 килограммов кокаина
В Подмосковье рассмотрят дело о контрабанде 300 килограммов кокаина - РИА Новости, 12.12.2025
В Подмосковье рассмотрят дело о контрабанде 300 килограммов кокаина
Одинцовский суд Подмосковья рассмотрит дело двух иностранцев, которые собирались вывезти из России более 300 килограммов кокаина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:25:00+03:00
2025-12-12T16:25:00+03:00
2025-12-12T16:25:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
молдавия
московский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20250919/fsb-2042914752.html
россия
московская область (подмосковье)
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), молдавия, московский областной суд
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Молдавия, Московский областной суд
В Подмосковье рассмотрят дело о контрабанде 300 килограммов кокаина
Суд в Подмосковье рассмотрит дело о контрабанде 300 килограммов кокаина
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Одинцовский суд Подмосковья рассмотрит дело двух иностранцев, которые собирались вывезти из России более 300 килограммов кокаина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"Суд начал рассмотрение уголовного дела о контрабанде более 300 килограммов кокаина организованной группой", - сказали в суде.
По версии обвинения, отметили в суде, два гражданина Молдавии
под руководством неустановленного лица, готовились контрабандой вывезти из России
партию кокаина массой более 312 килограммов, а затем продать его. Для этого они купили грузовой фургон и загрузили в него наркотики, замаскировав коробки под продуктовую тару.
Их поймали при попытке вывоза груза в сторону Смоленской области
.
Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, части 4 статьи 229.1 (приготовление к контрабанде наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), а также по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере с использованием сети "Интернет").