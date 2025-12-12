Рейтинг@Mail.ru
15:30 12.12.2025 (обновлено: 15:31 12.12.2025)
Неделя функциональной грамотности завершилась в Подмосковье
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054539785_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_3955183e79e2d5617079fac8cf913cb6.jpg
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкШкольники на уроке
Школьники на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Во всех муниципальных образованиях Подмосковья с 8 по 12 декабря прошла V ежегодная тематическая неделя функциональной грамотности для учеников, педагогов и методистов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Так, в рамках Недели функциональной грамотности было проведено региональное мероприятие — пятидневный педагогический форум "Трансдисциплинарность как условие успешного формирования функциональной грамотности" на базе Корпоративного университета развития образования. Каждый из пяти дней форума был посвящен одному из направлений: естественно-научной, читательской, математической или финансовой грамотности, а также глобальным компетенциям.
Для учеников тематическая неделя прошла на профориентационных площадках, в музеях, на предприятиях и в государственных учреждениях региона. Экскурсии предоставили возможность школьникам пообщаться с представителями науки, бизнеса и профессионалами из различных сфер, что способствует осознанному выбору будущей профессии.
Например, в Мытищах обучающиеся предпрофильных классов посетили МГТУ имени Н. Э. Баумана, где познакомились с историей университета и современными инженерными профессиями. В Королеве ученики восьмых классов побывали в музее "Корпорация "Тактическое Ракетное Вооружение", где узнали о задачах инженеров в области авиационного высокоточного оружия и морского вооружения, а также о применении научных знаний, математических расчетов, технических навыков и современном программном обеспечении.
Во многих других подмосковных городах также состоялись мероприятия, где проходили познавательные экскурсии, дети получали новые знания и практические навыки.
 
