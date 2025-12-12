Неделя функциональной грамотности завершилась в Подмосковье

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Во всех муниципальных образованиях Подмосковья с 8 по 12 декабря прошла V ежегодная тематическая неделя функциональной грамотности для учеников, педагогов и методистов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Так, в рамках Недели функциональной грамотности было проведено региональное мероприятие — пятидневный педагогический форум "Трансдисциплинарность как условие успешного формирования функциональной грамотности" на базе Корпоративного университета развития образования. Каждый из пяти дней форума был посвящен одному из направлений: естественно-научной, читательской, математической или финансовой грамотности, а также глобальным компетенциям.

Для учеников тематическая неделя прошла на профориентационных площадках, в музеях, на предприятиях и в государственных учреждениях региона. Экскурсии предоставили возможность школьникам пообщаться с представителями науки, бизнеса и профессионалами из различных сфер, что способствует осознанному выбору будущей профессии.

Например, в Мытищах обучающиеся предпрофильных классов посетили МГТУ имени Н. Э. Баумана, где познакомились с историей университета и современными инженерными профессиями. В Королеве ученики восьмых классов побывали в музее "Корпорация "Тактическое Ракетное Вооружение", где узнали о задачах инженеров в области авиационного высокоточного оружия и морского вооружения, а также о применении научных знаний, математических расчетов, технических навыков и современном программном обеспечении.