В Подмосковье открыли 11 новых школьных лесничеств в этом году

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Подмосковье открылось 11 новых школьных лесничеств в Клину, Дмитрове, Богородском, Подольске и Талдоме в этом году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ведомстве отметили, что в 2026 году работа по развитию школьных лесничеств будет усилена. Запланирована разработка программ по ранней профориентации, также темы по лесничеству войдут в программу "Разговоров о важном". Появятся новые просветительские проекты, а в летних лагерях увеличат количество профильных смен. По линии добровольчества будут запущены программы научного волонтерства, а естественно-научные программы в центрах "Точка роста" будут дополнены темами по охране окружающей среды.