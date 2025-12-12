https://ria.ru/20251212/podmoskove-2061674821.html
В Подмосковье открыли 11 новых школьных лесничеств в этом году
В Подмосковье открыли 11 новых школьных лесничеств в этом году - РИА Новости, 12.12.2025
В Подмосковье открыли 11 новых школьных лесничеств в этом году
В Подмосковье открылось 11 новых школьных лесничеств в Клину, Дмитрове, Богородском, Подольске и Талдоме в этом году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:24:00+03:00
2025-12-12T15:24:00+03:00
2025-12-12T15:24:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
клин
дмитров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046829224_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_439f7a64fd6f6a47c948d187d141fdab.jpg
московская область (подмосковье)
клин
дмитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046829224_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_8a8afc5c3c31953d6d9ca455dbdcce54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), клин, дмитров
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Дмитров
В Подмосковье открыли 11 новых школьных лесничеств в этом году
В Московской области заработали 11 новых школьных лесничеств
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Подмосковье открылось 11 новых школьных лесничеств в Клину, Дмитрове, Богородском, Подольске и Талдоме в этом году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В Подмосковье
функционируют 178 школьных лесничеств, которые охватывают более 3,5 тысячи школьников. В новых лесничествах ребята изучают и сохраняют лесные экосистемы, учатся рационально использовать растительные ресурсы, а также занимаются ботаникой.
В ведомстве отметили, что в 2026 году работа по развитию школьных лесничеств будет усилена. Запланирована разработка программ по ранней профориентации, также темы по лесничеству войдут в программу "Разговоров о важном". Появятся новые просветительские проекты, а в летних лагерях увеличат количество профильных смен. По линии добровольчества будут запущены программы научного волонтерства, а естественно-научные программы в центрах "Точка роста" будут дополнены темами по охране окружающей среды.
Эти инициативы были озвучены на круглом столе с участием министерства образования Московской области и комитета лесного хозяйства, посвященном перспективам развития школьных лесничеств.