В Подмосковье открыли 11 новых школьных лесничеств в этом году

15:24 12.12.2025
московская область (подмосковье), клин, дмитров
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Дмитров
© РИА Новости / Валерий ШустовЛесное хозяйство
© РИА Новости / Валерий Шустов
Лесное хозяйство . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Подмосковье открылось 11 новых школьных лесничеств в Клину, Дмитрове, Богородском, Подольске и Талдоме в этом году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В Подмосковье функционируют 178 школьных лесничеств, которые охватывают более 3,5 тысячи школьников. В новых лесничествах ребята изучают и сохраняют лесные экосистемы, учатся рационально использовать растительные ресурсы, а также занимаются ботаникой.
В ведомстве отметили, что в 2026 году работа по развитию школьных лесничеств будет усилена. Запланирована разработка программ по ранней профориентации, также темы по лесничеству войдут в программу "Разговоров о важном". Появятся новые просветительские проекты, а в летних лагерях увеличат количество профильных смен. По линии добровольчества будут запущены программы научного волонтерства, а естественно-научные программы в центрах "Точка роста" будут дополнены темами по охране окружающей среды.
Эти инициативы были озвучены на круглом столе с участием министерства образования Московской области и комитета лесного хозяйства, посвященном перспективам развития школьных лесничеств.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КлинДмитров
 
 
