"Любой ценой". Планы Зеленского вызвали переполох в Раде
"Любой ценой". Планы Зеленского вызвали переполох в Раде
Владимир Зеленский превращает любые разговоры о мире в манипуляцию, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2025
"Любой ценой". Планы Зеленского вызвали переполох в Раде
Дмитрук: Зеленский превращает любые разговоры о мире в манипуляцию