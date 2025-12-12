Рейтинг@Mail.ru
"Любой ценой". Планы Зеленского вызвали переполох в Раде
17:23 12.12.2025
"Любой ценой". Планы Зеленского вызвали переполох в Раде
"Любой ценой". Планы Зеленского вызвали переполох в Раде
Владимир Зеленский превращает любые разговоры о мире в манипуляцию, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада украины
владимир путин
РИА Новости
Новости
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
"Любой ценой". Планы Зеленского вызвали переполох в Раде

Дмитрук: Зеленский превращает любые разговоры о мире в манипуляцию

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский превращает любые разговоры о мире в манипуляцию, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Он уводит дискуссию в темы выборов, референдумов, территорий, "гарантий безопасности" — не для решения, а для затягивания и дестабилизации. Его цель одна — политическое удержание власти любой ценой", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
На Западе сделали заявление об Украине после решения Зеленского
Вчера, 14:55
Депутат добавил, что США и Россия понимают логику завершения конфликта, однако Зеленский продолжает препятствовать этому, так как он "не способен существовать вне войны".

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Полных крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 16:56
 
В мире
 
 
