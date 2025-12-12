Пиотровский назвал ситуацию с задержанием археолога Бутягина серьезной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал ситуацию с задержанием в Польше российского ученого, специалиста по античной археологии Александра Бутягина серьезной, отметив, что музей участвует в ее разрешении.

"Я это (ситуацию с задержанием Бутягина - ред.) не комментирую. Все, что мы имеем по этому поводу сказать, содержится в тексте, который мы вчера опубликовали... Наша реакция нормальна, мы занимаемся дипломатическими делами... Все, что можно вам сказать, мы сказали. Мы занимаемся делом. Это серьезное дело, а не тема для разговора", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось о задержании в Польше известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму

Пресс-служба Эрмитажа сообщала, что заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Бутягин находился в отпуске и в четверг не вышел на работу. Из сообщений польской прессы стало известно, что задержан некий археолог из Эрмитажа.

Музей сообщил, что на протяжении всей своей профессиональной деятельности, вне зависимости от геополитических обстоятельств, Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические. В частности, он получал разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти (сначала Украины, с 2014 года – Российской Федерации).