Рейтинг@Mail.ru
Пиотровский назвал ситуацию с задержанием археолога Бутягина серьезной - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 12.12.2025 (обновлено: 21:25 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/piotrovskij-2061725064.html
Пиотровский назвал ситуацию с задержанием археолога Бутягина серьезной
Пиотровский назвал ситуацию с задержанием археолога Бутягина серьезной - РИА Новости, 12.12.2025
Пиотровский назвал ситуацию с задержанием археолога Бутягина серьезной
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал ситуацию с задержанием в Польше российского ученого, специалиста по античной археологии РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:40:00+03:00
2025-12-12T21:25:00+03:00
в мире
польша
украина
республика крым
александр бутягин
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20251211/polsha-2061416804.html
https://ria.ru/20251211/chp-2061429367.html
польша
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, республика крым, александр бутягин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Польша, Украина, Республика Крым, Александр Бутягин, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургский государственный университет
Пиотровский назвал ситуацию с задержанием археолога Бутягина серьезной

Михаил Пиотровский назвал ситуацию с задержанием археолога Бутягина серьезной

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал ситуацию с задержанием в Польше российского ученого, специалиста по античной археологии Александра Бутягина серьезной, отметив, что музей участвует в ее разрешении.
"Я это (ситуацию с задержанием Бутягина - ред.) не комментирую. Все, что мы имеем по этому поводу сказать, содержится в тексте, который мы вчера опубликовали... Наша реакция нормальна, мы занимаемся дипломатическими делами... Все, что можно вам сказать, мы сказали. Мы занимаемся делом. Это серьезное дело, а не тема для разговора", - сказал он журналистам.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Польский прокурор признал ученые заслуги задержанного россиянина
11 декабря, 15:57
Ранее сообщалось о задержании в Польше известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму.
Пресс-служба Эрмитажа сообщала, что заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Бутягин находился в отпуске и в четверг не вышел на работу. Из сообщений польской прессы стало известно, что задержан некий археолог из Эрмитажа.
Музей сообщил, что на протяжении всей своей профессиональной деятельности, вне зависимости от геополитических обстоятельств, Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические. В частности, он получал разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти (сначала Украины, с 2014 года – Российской Федерации).
Бутягин – известный российский ученый, специалист по античной археологии, ответственный секретарь Археологической комиссии Эрмитажа, ассистент кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета. Он является начальником Мирмекийской экспедиции Эрмитажа (Керчь).
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований
11 декабря, 16:30
 
В миреПольшаУкраинаРеспублика КрымАлександр БутягинМихаил ПиотровскийГосударственный ЭрмитажСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала