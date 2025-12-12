Песков прокомментировал идею Зеленского провести референдум по Донбассу

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу.
«
"Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно. Потому что мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие", — сказал он в эфире Первого канала.
Представитель Кремля отметил, что перемирие станет обманом и запудриванием мозгов. При этом мир на Украине должен быть обеспечен надежными гарантиями.
Накануне издание "Общественное" писало, что Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по вопросу уступки территорий. Как именно он будет проходить, пока неизвестно.
В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
Обсуждение мирного плана США
На минувшей неделе президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.