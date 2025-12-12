Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал идею Зеленского провести референдум по Донбассу - РИА Новости, 12.12.2025
18:25 12.12.2025 (обновлено: 19:30 12.12.2025)
Песков прокомментировал идею Зеленского провести референдум по Донбассу
Песков прокомментировал идею Зеленского провести референдум по Донбассу - РИА Новости, 12.12.2025
Песков прокомментировал идею Зеленского провести референдум по Донбассу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу. РИА Новости, 12.12.2025
Песков прокомментировал идею Зеленского провести референдум по Донбассу

Песков об идее Зеленского по референдуму: как предлог для передышки не пройдет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу.
«

"Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно. Потому что мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие", — сказал он в эфире Первого канала.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
5 декабря, 08:00
Представитель Кремля отметил, что перемирие станет обманом и запудриванием мозгов. При этом мир на Украине должен быть обеспечен надежными гарантиями.
Накануне издание "Общественное" писало, что Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по вопросу уступки территорий. Как именно он будет проходить, пока неизвестно.

В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
9 декабря, 08:00
 
