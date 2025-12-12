Рейтинг@Mail.ru
Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия, заявил Песков
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 12.12.2025 (обновлено: 18:34 12.12.2025)
Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия, заявил Песков
Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2025
Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия, заявил Песков
Россия хочет работать на мир, а не на перемирие с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2025
Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия, заявил Песков

Песков: Россия хочет работать на мир, а не перемирие с Украиной

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия хочет работать на мир, а не на перемирие с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в эфире "Первого канала" прокомментировал сообщения о якобы желании Владимира Зеленского провести реферндумы по территориальным вопросам, отметив, что если эта инициатива станет предлогом для временного перемирия и передышки, то "это не пройдет".
"Мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие", - подчеркнул Песков.
Мир на Украине должен быть обеспечен гарантиями, заявил Песков
© 2025 МИА «Россия сегодня»
