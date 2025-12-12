Рейтинг@Mail.ru
Росатом строит самое большое количество блоков по всему миру, заявил Песков
14:23 12.12.2025 (обновлено: 14:32 12.12.2025)
Росатом строит самое большое количество блоков по всему миру, заявил Песков
Росатом строит самое большое количество блоков по всему миру, заявил Песков
"Росатом" строит самое большое количество блоков по всему миру, он продолжит это делать, заявил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2025
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, в мире, дмитрий песков
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, В мире, Дмитрий Песков
Росатом строит самое большое количество блоков по всему миру, заявил Песков

Песков: Росатом продолжит строить самое большое количество блоков по всему миру

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. "Росатом" строит самое большое количество блоков по всему миру, он продолжит это делать, заявил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Росатом", как крупнейшая в мире компания, которая строит самое большое количество блоков по всему миру, она способна это делать, и она будет это делать", - сказал Песков журналистам.
Росатом: открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Росатом": открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета
9 декабря, 19:02
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
