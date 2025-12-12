Росатом строит самое большое количество блоков по всему миру, заявил Песков

https://ria.ru/20251212/peskov-2061659030.html
"Росатом" строит самое большое количество блоков по всему миру, он продолжит это делать, заявил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2025
Песков: Росатом продолжит строить самое большое количество блоков по всему миру