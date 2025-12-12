https://ria.ru/20251212/peskov-2061658443.html
Россия не получала от США информацию по Украине, заявил Песков
США сейчас ведут контакты с Украиной, Москва не получала информацию от Вашингтона по вопросу мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.12.2025
в мире, россия, сша, москва, мирный план сша по украине, дмитрий песков
Песков: РФ и не получала от США информации по урегулированию на Украине