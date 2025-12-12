Рейтинг@Mail.ru
Россия не получала от США информацию по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 12.12.2025 (обновлено: 14:26 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/peskov-2061658443.html
Россия не получала от США информацию по Украине, заявил Песков
Россия не получала от США информацию по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2025
Россия не получала от США информацию по Украине, заявил Песков
США сейчас ведут контакты с Украиной, Москва не получала информацию от Вашингтона по вопросу мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:21:00+03:00
2025-12-12T14:26:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
мирный план сша по украине
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061611543.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, мирный план сша по украине, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Москва, Мирный план США по Украине, Дмитрий Песков
Россия не получала от США информацию по Украине, заявил Песков

Песков: РФ и не получала от США информации по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. США сейчас ведут контакты с Украиной, Москва не получала информацию от Вашингтона по вопросу мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не поступало. Сейчас они разговаривают с украинцами, и что-то там меняется, какие-то изменения вносятся, но мы не знаем, какие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступали ли в Москву какие-то дополнения по вопросу мирного плана с учетом консультаций США с европейцами и украинцами.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Глава МИД Турции обратился к Украине с громким призывом
Вчера, 11:20
 
В миреРоссияСШАМоскваМирный план США по УкраинеДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала