Песков ответил на вопрос о возможной теме встречи по Украине в Париже
Песков ответил на вопрос о возможной теме встречи по Украине в Париже - РИА Новости, 12.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможной теме встречи по Украине в Париже
Москва не знает, о чем пойдет речь в субботу на встрече по украинскому вопросу в Париже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос о возможной теме встречи по Украине в Париже
Песков: РФ не знает, о чем пойдет речь на встрече по Украине в Париже