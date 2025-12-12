Рейтинг@Mail.ru
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", заявил Песков
14:11 12.12.2025 (обновлено: 14:26 12.12.2025)
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", заявил Песков
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2025
турция, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий песков, в мире
Турция, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дмитрий Песков, В мире
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очень много крупных проектов на повестке дня. В первую очередь это, конечно, продолжение строительства "Аккую". Турецкая сторона ждёт своевременного ввода в эксплуатацию станции. "Росатом" как крупнейшая в мире компания, которая строит самое большое количество в мире блоков по всему миру, она способна это делать", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Песков рассказал об многоплановых отношениях России и Турции
Вчера, 14:24
 
ТурцияАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дмитрий ПесковВ мире
 
 
