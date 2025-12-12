https://ria.ru/20251212/peskov-2061656401.html
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", заявил Песков
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2025
турция
