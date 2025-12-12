Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Трампа с делегацией Киева и ЕС
11:48 12.12.2025 (обновлено: 12:05 12.12.2025)
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Трампа с делегацией Киева и ЕС
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Трампа с делегацией Киева и ЕС

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Москве неизвестно, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с представителями Украины и Евросоюза, у Кремля такой информации нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, будет ли она (встреча Трампа с представителями Украины и ЕС - ред.) или не будет, США еще не решили. У нас такой информации нет", - сказал Песков журналистам.
На просьбу уточнить, каковы ожидания Москвы от этой встречи, пресс-секретарь вновь отметил, что российской стороне неизвестно, будет ли она.
"Кто с кем встречается? Вы хотите сказать, что Трамп принял решение, что он летит в Европу, да? Читайте новости", - посоветовал Песков.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трампу надоели встречи "просто ради встреч" по урегулированию на Украине, он хочет действий. Сам Трамп отмечал, что представители США будут участвовать во встрече в субботу в Европе, только если сочтут, что есть шанс на успех, чтобы не тратить время зря.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Медведчук прокомментировал конфликт Зеленского и Трампа
