СМИ: Пентагон перестает считать Россию стратегическим противником - РИА Новости, 12.12.2025
20:24 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/pentagon-2061757389.html
СМИ: Пентагон перестает считать Россию стратегическим противником
Военное министерство Соединенных Штатов в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по улучшению отношений с Москвой перестает классифицировать РИА Новости, 12.12.2025
FP: Пентагон перестает считать РФ стратегическим противником в военных играх

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Военное министерство Соединенных Штатов в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по улучшению отношений с Москвой перестает классифицировать Россию как потенциального стратегического противника в проводимых Пентагоном военных играх, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источник.
"Трамп настолько сосредоточен на построении новых отношений с Москвой, что его министерство обороны уже начало исключать Россию из числа потенциальных стратегических противников в различных военных играх, проводимых вне рамок НАТО, сообщил один чиновник министерства обороны", - пишет издание.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Комментируя содержание документа, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на то, что впервые за много лет Россия в американском документе названа не угрозой, а участником диалога о стабильности.
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему США не вводят новые санкции против России
